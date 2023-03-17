Председатель Си спешит в Москву Первый зарубежный визит Си Цзиньпин после переизбрания нанесет в Россию

Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Аналитики любят такие сакральные символы: свой первый зарубежный визит Си Цзиньпин после назначения в третий раз председателем Китая нанесет именно в Москву. Сосредоточив в своих руках необъятную власть в своей стране, китайский лидер начинает активную игру на международной «шахматной доске». Ставка — лавры глобального миротворца и позиция лидера обновленного движения неприсоединения.

Изначально шли разговоры о том, что председатель Си прибудет в Россию в апреле, а то и в мае. И если сроки были сдвинуты, значит, для такого шага была какая-то веская причина. Китай все время конфликта на Украине оставался в отношении России в позе благожелательного нейтралитета. Одновременно пользуясь ситуацией и получая наши углеводороды с весьма, как утверждают, солидным ценовым дисконтом.

Но оставаться в позиции мудрой обезьяны, наблюдающей с холма, как в долине бьются два тигра, становится все труднее. Да, товарооборот Китая с США и Евросоюзом по-прежнему примерно в восемь раз больше, чем с Россией. Однако процесс постепенного отрезания Поднебесной не только от американского рынка передовых технологий, но и от европейского откровенно набирает обороты. Вот и Нидерланды, практически монополист в производстве оборудования для печатания микросхем, вводят эмбарго на поставки своего эксклюзивного товара в Китай. Все настойчивее выглядят тенденция вывода предприятий транснациональных компаний из Китая к соседям. В ту же Индию или в Малайзию.

Угроза Китая начать широкомасштабное военное сотрудничество и поставки вооружений России в случае, если США действительно начнут перевооружать Тайвань на $600 млрд, выглядит грозно. Но на деле вряд ли произведет на Вашингтон сильное впечатление. В отношении защиты острова от китайского поглощения уж точно сложился двухпартийный консенсус. Вашингтон не склонен допустить увеличение, по некоторым прикидкам, на $2 трлн потенциал своего главного экономического конкурента в случае объединения «двух Китаев».

Считается, что пока Китай не готов к глобальному противостоянию с коллективным Западом и его проект в идеале мирного воссоединения с островом рассчитан до 2027 года. Но украинский кризис, постепенно становясь глобальным, автоматически придает ускорение многим острым процессам.

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин

Не удивительно, что китайские аналитики, выдавая желаемое за действительное, пророчат окончание горячей стадии противостояния на Украине уже грядущим летом. Во всяком случае такое развитие событий отвечало бы долговременным китайским интересам. Потому и председателю Си, учитывая сложность переплетения многих факторов большой политики, нельзя терять собственное лицо. А потому, с одной стороны, назначение министром обороны человека, который с 2018 года находится под американскими санкциями по причине активного военного сотрудничества с нашей страной. А с другой, разговоры о территориальной целостности Украины. И анонсированное заранее намерение Си Цзиньпина поговорить с Зеленским по видеосвязи после завершения своего визита в Москву.

В Москву он должен лететь за конкретным результатами. Но ему не хотелось бы раньше времени окончательно переходить Рубикон в отношениях с США и их сателлитами. В целом председатель Си хотел бы в идеале обсудить в Кремле варианты ускоренной реализации основных положений китайского плана мирного урегулирования. Пусть со ссылкой на коллективную волю ШОС и БРИКС, планируемое качественное расширение которого все больше напоминает формирование обновленного движения неприсоединения под эгидой Пекина.

Тем не менее пролонгация зерновой сделки — это тоже проявления взаимопонимания с Китаем. Ведь даже просто поставки зерновых из Украины в значительной степени стабилизирует мировые цены, что важно для Китая — импортера продовольствия. К слову, есть информация о том, что китайцы хотели бы получать зерновые и с новых, присоединенных к России территорий. А это может стать де-факто признанием новых реалий.