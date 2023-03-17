«Спиной к спине»: в Китае рассказали об отношениях с Россией Посол КНР в России Ханьхуэй: Пекин намерен тесно сотрудничать с Москвой в сфере энергетики

Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Чжан Хэньхуэй

КНР намерена строить более тесные партнерские отношения с Россия в сфере энергетики, заявил посол Китая в РФ Чжан Хэньхуэй, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Китай продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие с Россией «спиной к спине». Дипломат добавил, что Пекин таким образом стремится укрепить международную энергобезопасность, стабильность производственных цепочек, а также принципы многополярности мира.

Китай будет и впредь <...> вместе с Россией продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности, — сказал он.

17 марта Telegram-канал Кремля сообщил, что глава Китайской народной республики Си Цзиньпин совершит официальный визит в Россию 20-22 марта. Как отмечалось, он обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным развитие стратегического партнерства между двумя государствами.

Кроме этого, стороны обменяются мнениями о российско-китайском сотрудничестве в контексте международных отношений и подпишут важные двусторонние документы.

Ранее в американских СМИ сообщили, что визит Си Цзиньпина в Москву является продолжением его попыток разрушить возглавляемый США мировой порядок. Его недавнее заявление о том, что Китай в процессе модернизации не пойдет по пути колониального грабежа и гегемонии сильных стран, содержит явный упрек в адрес Соединенных Штатов.