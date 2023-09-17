Посол РФ: визит Ким Чен Ына в Россию прошел так, как мы задумали

Фото: Aleksander Safronov/Global Look Press

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был подготовлен в сжатые сроки, но все запланированные мероприятия удалось успешно осуществить, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в ходе выступления на телеканале «Соловьев Live». Он отметил, что при подготовке события происходило тесное взаимодействие между российскими и северокорейскими коллегами.

Все прошло абсолютно так, как мы задумали. Все пункты плана были полностью выполнены. И когда мы провожали товарища Ким Чен Ына, по-моему, как мне показалось, он остался доволен. У нас очень было такое, я бы сказал, тесное взаимодействие в рамках подготовки визитов с коллегами из КНДР. Откровенно говоря, достаточно быстро пришлось его готовить. И в итоге, как мне показалось, больших проблем не было вообще, — заявилМацегора.

При этом дипломат подчеркнул, что не все прошло идеально, потому что так никогда не бывает, но больших проблем тоже не возникло.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын во время визита во Владивосток передал подарок Тихоокеанскому флоту. Что именно передал лидер КНДР, не уточнялось.

17 сентября Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Как рассказала директор учреждения Ольга Шевченко, глава КНДР посмотрел выступления белух, афалин, морского котика и моржа Миши. Кроме этого, сотрудники провели ему экскурсию по океанариуму.