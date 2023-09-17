Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту ВМФ России

Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморский край

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита во Владивосток передал подарок Тихоокеанскому флоту ВМФ России, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Что именно передал лидер КНДР Тихоокеанскому флоту, не указывается.

Ким Чен Ына встретили с чувством глубокого уважения и доверия. На память о посещении ТОФ товарищ Ким Чен Ын передал подарок, — говорится в сообщении.

17 сентября Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке и посмотрел выступления белух, афалин, морского котика и моржа Миши. Кроме этого, сотрудники провели для него экскурсию по океанариуму.

Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции. Он выразил надежду, что ограничения никак не помешают руководству стран развивать двусторонние отношения.