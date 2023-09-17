Танцующий морж Миша порадовал Ким Чен Ына во Владивостоке Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Делегация КНДР во время представления моржа Миши в дельфинарии Приморского океанариума Дальневосточного отделения Российской академии наук

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Как рассказала в беседе с РИА Новости директор учреждения Ольга Шевченко, глава КНДР посмотрел выступления белух, афалин, морского котика и моржа Миши. Кроме этого, сотрудники провели ему экскурсию по океанариуму.

Приморский океанариум с огромной честью принял в своих стенах такого важного гостя. Мы гордимся, что наше научно-образовательное учреждение принимает гостей мирового уровня. Надеемся, что лидеру КНДР понравился наш комплекс, поскольку он является лучшим в России и одним из самых лучших в мире, и это также единственный океанариум в стране, который входит в систему Министерства высшего образования и науки, — сказала Шевченко.

Как сообщал ранее посол России в КНДР Александр Мацегора, Ким Чен Ын в рамках поездки по Приморскому краю может посетить несколько предприятий пищевой промышленности. Он уточнил, что северокорейского лидера интересует широкий круг вопросов.

Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции. Он выразил надежду, что ограничения никак не помешают руководству двух стран развивать двусторонние отношения.