Названы вероятные места визита Ким Чен Ына в Приморье Посол Мацегора: Ким Чен Ын может посетить предприятия пищепрома в Приморье

Фото: Aleksander Safronov/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках поездки по Приморскому краю может посетить несколько предприятий пищевой промышленности, передает РИА Новости со ссылкой на посла России в Северной Корее Александра Мацегору. Стали известны новые детали визита северокорейского главы в Приморский край.

Товарищ Ким Чен Ын уже посетил несколько важных объектов, впереди у него еще продолжается программа визита. Он посетит несколько предприятий пищевой промышленности, насколько я знаю, одно предприятие здесь расположено, в пригороде Владивостока... Речь идет о том, что он, как я вчера сказал в разговоре с корреспондентом, его интересует широкий круг вопросов, — заявил Александр Мацегора.

Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции. Он выразил надежду, что ограничения никак не помешают руководству двух стран развивать двусторонние отношения.