В Китае умерла студентка, которая последние пять лет питалась только рисом и маринованными перцами чили. Причиной смерти стало истощение.
Об этом сообщает издание
Девушка с братом жили у дяди с тётей, однако всё равно испытывали финансовые трудности. Из-за рациона, состоящего только из риса и чили, вес тела студентки снизился до 22 кг. Медики диагностировали у неё проблемы с сердцем и почками.
Благотворительным организациям удалось собрать на её лечение почти миллион юаней (около 9 млн рублей). Однако этого не хватило для того, чтобы спасти жизнь девушки.
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