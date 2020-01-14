https://static.news.ru/photo/c9669a46-36ea-11ea-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Kerpa/imagebroker.com/Global Look Press

В Китае умерла студентка, которая последние пять лет питалась только рисом и маринованными перцами чили. Причиной смерти стало истощение.

Об этом сообщает издание South China Morning Post. По его данным, после смерти родителей девушка заботилась о младшем брате. Она часто обращалась за помощью к врачам из-за проблем с психикой.

Девушка с братом жили у дяди с тётей, однако всё равно испытывали финансовые трудности. Из-за рациона, состоящего только из риса и чили, вес тела студентки снизился до 22 кг. Медики диагностировали у неё проблемы с сердцем и почками.

Благотворительным организациям удалось собрать на её лечение почти миллион юаней (около 9 млн рублей). Однако этого не хватило для того, чтобы спасти жизнь девушки.

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