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Учёные и врачи сравнили самые популярные диеты на эффективность и влияние на организм, и выявили самую опасную диету. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

По результатам исследования в «чёрный список» попала кетодиета. Рацион диеты предполагает резкое уменьшение углеводов и повышение жиров. Специалисты замечают, что на таком питании можно похудеть, но нельзя стать более здоровым.

При переходе на кетодиету побочным эффектом становится кетоз. Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведёт к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление, — привели слова эндокринолога, научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Валерии Васильевой в издании.

Врач добавила, что кетодиета сильно изматывает человека, причём как умственно, так и физически. У человека наблюдается ломота в мышцах, снижение когнитивных способностей, упадок сил, также может появиться агрессия. Кроме того, кетодиета может повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Профессор-эндокринолог, доктор медицинских наук Валентин Фадеев отметил, что вес зависит от того, сколько человек получает калорий и сколько расходует. Если уменьшить количество калорий и увеличить физические нагрузки, то похудеть можно без диет и вреда для здоровья.

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