В Сети видео пробыло недолго — через несколько минут после появления Facebook удалил аккаунт военнослужащего.
Трагедия произошла в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Её жертвами стали 13 человек, число пострадавших пока неизвестно. По данным Telegram-канала Mash, военнослужащий подъехал к местному торговому центру 21 Korat, застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего открыл огонь по посетителям.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пользователи Twitter публикуют видео из торгового центра в таиландском городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где военнослужащий открыл стрельбу по гражданским. Как пишет автор ролика, в ТЦ царит паника. На видео видно, как люди в страхе пытаются выбраться из здания. В другом ролике можно увидеть подразделение солдат на улице рядом с торговым центром.