https://static.news.ru/photo/c85b5902-4a77-11ea-8213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jakrapanth Thomma/facebook.com

В Таиланде военнослужащий, который открыл огонь по гражданским у торгового центра, транслировал происходящее на своей странице в Facebook.

URGENT: #thailand mass shooting: VIDEO of The soldier allegedly posted minutes before Facebook deleted his account- #korat pic.twitter.com/8eR1zfcSlf — AS-Source News (@ASBreakingNews) February 8, 2020

В Сети видео пробыло недолго — через несколько минут после появления Facebook удалил аккаунт военнослужащего.

Трагедия произошла в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Её жертвами стали 13 человек, число пострадавших пока неизвестно. По данным Telegram-канала Mash, военнослужащий подъехал к местному торговому центру 21 Korat, застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего открыл огонь по посетителям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пользователи Twitter публикуют видео из торгового центра в таиландском городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где военнослужащий открыл стрельбу по гражданским. Как пишет автор ролика, в ТЦ царит паника. На видео видно, как люди в страхе пытаются выбраться из здания. В другом ролике можно увидеть подразделение солдат на улице рядом с торговым центром.