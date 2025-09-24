Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 07:40

Минимум 14 человек погибли на Тайване из-за тайфуна

Focus Taiwan: на Тайване 14 человек погибли при прорыве плотины во время тайфуна

В результате прорыва грязевой плотины на острове Тайвань погибли по меньшей мере 14 человек. Инцидент произошел в уезде Хуалянь из-за мощных ливней, вызванных тайфуном «Рагаса», сообщает портал Focus Taiwan.

Озеро, образованное ранее оползнями, вышло из берегов из-за мощных ливней, принесенных тайфуном «Рагаса», — указано в сообщении.

Пострадал поселок Гуанфу. Вода схлынула, однако улицы оказались покрыты толстым слоем грязи и мусора. Спасатели проводят поисковые работы, обходя дома в пострадавшем районе. На данный момент десятки людей числятся пропавшими без вести.

Паводковые воды затопили железнодорожную станцию и разрушили мост на местном шоссе. Власти эвакуировали более трех тысяч человек из опасных районов. Тайфун «Рагаса» продолжает движение в сторону северных регионов Вьетнама и Камбоджи, его влияние ожидается в юго-западной провинции КНР Юньнань.

В конце августа около тысячи российских туристов оказались заблокированы на китайском острове Хайнань из-за тайфуна «Каджики». Отдыхающие были вынуждены часами укрываться в торговых центрах, из-за непогоды отменили рейсы в российские города.

