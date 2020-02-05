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Японский МИД проинформировал посольство РФ в Токио, что на борту круизного судна Diamond Princess, где был обнаружен коронавирус, находятся 24 гражданина РФ.

Посольство находится в тесном контакте с МИД Японии и японским Минздравом по этому вопросу, и держим ситуацию на контроле. Граждане РФ на судне обеспечены питанием и медицинской помощью, — отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в порту японского города Иокогама в карантин поместили судно Diamond Princess, на борту которого находятся более 3700 человек. Коронавирус был диагностирован у 10 из них. По словам одного из пассажиров, отрезанными от внешнего мира люди будут оставаться в течение двух недель. Говорилось, что на лайнере находятся двое граждан России.

Как писал NEWS.ru, врачи проверяют пассажиров круизного судна, пришвартованного у крупнейшего морского вокзала Гонконга Кайтак, на предмет заражения коронавирусом.