https://static.news.ru/photo/35bd803e-4fcc-11ea-970f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врачи китайской провинции Гуйчжоу вылечили от пневмонии, вызванной коронавирусом, младенца, возраст которого составляет всего 67 дней.

Самый юный пациент был выписан из больницы 15 февраля вместе с ещё тремя выздоровевшими, сообщает издание People's Daily.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в КНР превышает 67 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более полутора тысяч человек, ещё свыше восьми тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о массовом заражении коронавирусом в одной из больниц японской префектуре Вакаяма. Там опасное заболевание было обнаружено сразу у пяти человек, включая двух врачей.