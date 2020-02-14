Врачи китайской провинции Гуйчжоу вылечили от пневмонии, вызванной коронавирусом, младенца, возраст которого составляет всего 67 дней.
Самый юный пациент был выписан из больницы 15 февраля вместе с ещё тремя выздоровевшими,
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в КНР превышает 67 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более полутора тысяч человек, ещё свыше восьми тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал о массовом заражении коронавирусом в одной из больниц японской префектуре Вакаяма. Там опасное заболевание было обнаружено сразу у пяти человек, включая двух врачей.
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