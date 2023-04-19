Китайская акробатка разбилась насмерть во время выступления с мужем

Супружеская пара акробатов из Китая Сунь и Чжан Муму давала представление в деревне Хоугао, во время выступления женщина сорвалась и разбилась насмерть, упав с высоты 15 метров. Об этой трагедии пишет New York Post. Отмечается, что муж не успел поймать артистку.

Пару поднимали на тросе, в это время супруга стояла у мужчины на плечах. После этого она схватилась за шею мужа, а ноги акробатки оказались в воздухе. При исполнении трюка женщина сорвалась и упала.

Артистку увезли в больницу на карете скорой помощи. Однако спасти ее жизнь врачам так и не удалось — акробатка скончалась по дороге в медицинское учреждение. Доктора в больнице лишь констатировали смерть женщины.

Местные СМИ утверждают, что трагедия случилась в паре довольно опытных акробатов. При этом известно, что ради некоторых трюков артисты пренебрегали страховкой. В Сети после произошедшего многие пользователи возложили заметную долю вины на организаторов шоу. Последних винят в том, что не предприняли меры безопасности, включая страховочную сетку и воздушную подушку на земле. Компетентные органы расследуют произошедшее.

Ранее стало известно, что на 30-м году жизни погибла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак. По имеющейся информации, смерть спортсменки наступила в результате падения с восьмого этажа многоквартирного дома.