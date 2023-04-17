Погибла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак

Фото: Федерация гандбола России

Виктория Дивак

На 30-ом году жизни погибла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак, сообщает пресс-служба Федерации гандбола РФ. По информации источника ТАСС, смерть спортсменки наступила в результате падения с восьмого этажа многоквартирного дома.

Виктория выпала из окна многоэтажного дома, — сказал собеседник агентства.

Дивак начала свою карьеру в «Динамо-Синаре» и в составе этого клуба трижды становилась чемпионом России. Также она выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». Стала чемпионкой Белоруссии и двукратным обладателем Кубка Белоруссии, выиграла вторую лигу Франции. В 2021 году Виктория перешла в «Астраханочку».

В составе юниорской сборной России спортсменка в 2009 году выиграла чемпионат Европы.

В конце марта Федерация фристайла России (ФФР) сообщила о смерти чемпиона мира, победителя и призера этапов Кубка мира, члена сборной команды России по фристайлу в акробатике, участника зимних Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах Павла Кротова. Он ушел из жизни в возрасте 30 лет.

Заслуженный тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский позднее сообщил, что Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг, у 30-летнего олимпийца во сне лопнул сосуд.