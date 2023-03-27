Названа причина смерти 30-летнего олимпийца Причиной смерти фристайлиста Кротова стало кровоизлияние в мозг

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Павел Кротов

Фристайлист и участник зимних Олимпийских игр Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг, сообщил ТАСС тренер сборной России Александр Понгильский. Он уточнил, что у 30-летнего олимпийца во сне лопнул сосуд.

Врачи сообщили, что Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг. Во сне лопнул сосуд, — сказал Понгильский.

Федерация фристайла России (ФФР) сообщила о смерти спортсмена накануне. Кротов имеет титул чемпиона мира, победителя и призера этапов Кубка мира, являлся членом сборной команды России по фристайлу в акробатике и участником зимних Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах.

Ранее Понгильский указал, что в сезоне после Олимпиады спортсмен не участвовал в состязаниях из-за травмы колена. Фристайлер занимался здоровьем и собирался после восстановления вернуться в спорт.

В августе прошлого года стало известно о смерти бывшего полузащитника московского «Спартака» и сборной Латвии Андрея Рубина в возрасте 43 лет. За свою карьеру Рубин успел поиграть в «Спартаке», ярославском «Шиннике», в английском клубе «Кристал Пэлас» и в «Карабахе». В 2005 году футболист завоевал серебряные медали чемпионата России в составе красно-белых. Также Рубин несколько раз был победителем чемпионата Высшей лиги Латвии и обладателем Национального кубка.