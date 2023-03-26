Российский олимпиец умер в 30 лет Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов умер на 31-м году жизни

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Павел Кротов

Федерация фристайла России (ФФР) сообщила о смерти чемпиона мира, победителя и призера этапов Кубка мира, члена сборной команды России по фристайлу в акробатике, участника зимних Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах Павла Кротова. Он ушел из жизни в возрасте 30 лет. Причины смерти не называются.

Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек. Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова, — говорится в Telegram-канале ФФР.

Старший тренер сборной России по фристайлу и личный тренер Кротова Александр Понгильский сообщил ТАСС, что причина смерти станет известна 27 марта. Он указал, что в сезоне после Олимпиады спортсмен не участвовал в состязаниях из-за травмы колена. Фристайлер занимался здоровьем и собирался после восстановления вернуться в спорт.

В августе этого года стало известно о смерти бывшего полузащитника московского «Спартака» и сборной Латвии Андрея Рубина в возрасте 43 лет. За свою карьеру Рубин успел поиграть в «Спартаке», ярославском «Шиннике», в английском клубе «Кристал Пэлас» и в «Карабахе». В 2005 году футболист завоевал серебряные медали чемпионата России в составе красно-белых. Также Рубин несколько раз был победителем чемпионата Высшей лиги Латвии и обладателем Национального кубка.