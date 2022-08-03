Умер экс-футболист «Спартака» Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин

Фото: Федерация футбола Латвии

Андрей Рубин

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин скончался в возрасте 43 лет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Латвийской футбольной федерации (ЛФФ). В ЛФФ назвали его одним из лучших футболистов. Представители федерации выразили соболезнования родственникам спортсмена. Причина смерти пока неизвестна.

ЛФФ скорбит вместе с латвийской футбольной семьей и родственниками Андрея Рубина, так как один из лучших латвийских футболистов всех времен безвременно скончался в возрасте 43 лет, — сообщили в ЛФФ.

За свою карьеру Рубин успел поиграть в «Спартаке», ярославском «Шиннике», в английском клубе «Кристал Пэлас» и в «Карабахе». В 2005 году футболист завоевал серебряные медали чемпионата России в составе красно-белых. Также Рубин несколько раз стал победителем чемпионата Высшей лиги Латвии и обладателем национального кубка.

Ранее стало известно о смерти бывшего полузащитника «Спартака» и донецкого «Шахтера» Алексея Бахарева. В столичном клубе сообщили, что спортсмен скончался на 46-м году жизни. Он выступал за красно-белых в 1997 году. Причина смерти неизвестна.