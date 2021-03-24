Китайцы оценили слова Лаврова об отношениях с Европой

Пользователи китайского ресурса Guancha оценили заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии у Москвы нормальных отношений с Евросоюзом. Во время визита в КНР российский министр отметил, что они были уничтожены Брюсселем.
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Китай всегда надеялся, что Европа может вырасти до полюса мира, но факты показывают, что она более склонна оставаться второстепенным последователем американского императора, — указал один из читателей.
Другие в своих комментариях согласились со словами Лаврова: «ЕС в одностороннем порядке разрушил отношения между Россией и Европой, а теперь сфабриковал синьцзянскую ложь для введения санкций против Китая», «Поворот России на Восток — действительно самое правильное решение», «Похоже, что с приходом к власти Байдена возродился менталитет Европы, когда они стремились вести себя как можно глупее».
Ранее NEWS.ru сообщал, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом уничтожена действиями Брюсселя, заявил в Китае Сергей Лавров. По его словам, сейчас Москва не имеет отношений с организацией, но готова нарастить взаимодействие с ЕС, когда в Брюсселе сочтут необходимым устранить аномалию в двусторонних отношениях. Москва готова к таким шагам «на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов».