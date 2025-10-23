Китай жестко ответил на требования Запада надавить на Россию МИД КНР: давление на Путина не поможет завершить конфликт на Украине

Давление на президента России Владимира Путина не поможет завершить украинский конфликт, заявил в рамках брифинга представитель МИД Китая Го Цзякунь. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Пекин якобы может «значительно повлиять» на Москву. Единственным способом урегулирования кризиса Го Цзякунь назвал переговоры, передает ТАСС.

Диалог и переговоры — единственный возможный путь к урегулированию кризиса на Украине. Принуждение и давление не решат проблему, — подчеркнул дипломат.

Ранее американский лидер после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил, что Вашингтон недоволен течением украинского конфликта. По его словам, подобные чувства испытывают многие европейские страны.

До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские представители все еще хотят провести встречу с российской стороной. По его словам, Вашингтон всегда будет стремиться к контактам с Москвой, если есть возможность достичь мира.

Трамп тем временем отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться на территории Венгрии. Глава государства подчеркнул, что переговоры будут организованы в будущем. Точную дату республиканец называть не стал.