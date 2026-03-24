Ким Чен Ын переизбрался: сколько он будет править КНДР, кто его преемник

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно прошел процедуру переизбрания на высший государственный пост в КНДР — должность председателя Государственных дел. Это решение вряд ли можно назвать неожиданным, а вот споры вокруг его возможного преемника в этом качестве не утихают уже не первый год. Сейчас на этот пост предположительно претендуют сразу два человека. Что происходит в республике при нынешнем лидере и на кого он может в будущем оставить страну, — в материале NEWS.ru.

Что известно о переизбрании Ким Чен Ына

Решение о переизбрании Кима председателем Государственных дел КНДР было принято на первой сессии Верховного народного собрания республики 15-го созыва. Агентство ЦТАК по этому поводу назвало лидера страны «самым выдающимся мыслителем-теоретиком на свете», а также «великим стратегом в строительстве государства».

«В результате выдвижения товарища Ким Чен Ына <…> открылись светлые перспективы для дальнейшего укрепления власти республики как мощного политического оружия для строительства державы и досрочного осуществления грандиозного идеала и надежды», — гласит сообщение.

Профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков в беседе с NEWS.ru назвал переизбрание северокорейского главы абсолютно ожидаемым.

«Иначе и быть не могло. Ким Чен Ын будет переизбираться на все свои партийные и государственные должности, пока жив. Его всегда будут выбирать не каким-то большинством голосов, а 100 процентами. Такое избрание — это абсолютный ритуал, исход которого известен заранее», — подчеркнул он.

Что известно о биографии Ким Чен Ына

Сведения о биографии северокорейского лидера довольно противоречивы. Так, например, его официальной датой рождения называют 1982 год, в то время как в ряде западных источников говорится про 1981-й или 1984-й. Предположительно, будущий глава республики получил школьное образование в одном из частных учебных заведений Швейцарии: в СМИ упоминаются пансион в Гюмлигене и школа в Кенице под Берном. По данным Vanity Fair, он не отличался высокими оценками и запомнился одноклассникам как любитель футбола, видеоигр, горнолыжного спорта и баскетбола. Некоторые источники прессы рассказывали о его драках с однокашниками.

Лидер КНДР окончил Военную академию имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, где освоил специальность программиста-разработчика и получил титул доктора военных наук. Глава государства также обладает званием почетного доктора экономики, присвоенным ему малазийским частным университетом HELP, и степенью доктора физики, которую получил в Университете имени Ким Ир Сена.

Ким Чен Ын

В 2009 году тогдашний глава государства Ким Чен Ир назвал Ким Чен Ына своим преемником, а год спустя ему присвоили звание генерала армии. В 2011-м Ким Чен Ир скончался, после чего его сын официально стал Верховным вождем и лидером Трудовой партии Кореи, а также верховным главнокомандующим армии. В 2012-м журнал Time назвал его человеком года.

Что Ким Чен Ын изменил в КНДР

Под началом Ким Чен Ына в КНДР прошла масштабная сельскохозяйственная реформа. Лидер инициировал появление «малых звеньев», когда одна или две семьи могут взять отдельный аграрный подряд и получить от государства участок земли, оставив бо́льшую часть собранного с него урожая себе. Кроме того, Ким дал промышленным предприятиям право самостоятельно нанимать сотрудников и определять размер оплаты их труда — без жесткого контроля со стороны партии и государства.

При действующем главе в КНДР началась эпоха цифровизации: увеличились поставки китайских смартфонов и другой электроники в страну, а северокорейский интернет «Кванмен» начал обрастать новыми ресурсами, призванными «обеспечить все базовые потребности народа».

Еще одно направление, где КНДР демонстрирует успехи, — это оборона и вооружения. При Ким Чен Ыне ядерная программа Северной Кореи начала активно развиваться, Пхеньян стал создавать и испытывать гиперзвуковые ракеты Hwasong-11Ma со скоростью ориентировочно в 5-6 Махов, что примерно соответствует американским образцам.

«То, что Ким Чен Ын остается у власти, — уже само по себе успех в довольно сложной экономической и политической ситуации», — отмечает Ланьков.

Военнослужащие военизированных формирований участвуют в праздновании 65-й годовщины основания Корейской Народной Республики, 9 сентября 2013 года

Кто станет преемником Ким Чен Ына

В последнее время Ким Чен Ын все чаще появляется на публике в сопровождении своей дочери Ким Чжу Э, недавно он назначил ее главой ядерных сил КНДР. Разведка Южной Кореи называет девочку будущей преемницей отца, хотя раньше на эту роль прочили его сестру — Ким Е Чжон.

По словам Ланькова, в том, что глава КНДР уже сейчас озаботился выбором наследника, нет ничего удивительного — как и в соперничестве сразу двух кандидатов за высший государственный пост.

«Ким Ир Сен в конце 1950-х сделал вторым или третьим человеком в стране своего брата Ким Ен Чжу, который на протяжении почти 15 лет играл примерно такую же роль, какую сейчас играет Ким Е Чжон. Потом сын Ким Ир Сена, Ким Чен Ир, подрос и был официально назначен наследником в 1974 году — после этого брата отстранили от власти. Очень похожая ситуация была при Ким Чен Ире. Он затягивал с решением о назначении наследника. Пока Ким Чен Ына еще не выбрали, в качестве ближайших доверенных лиц у его отца были сестра Ким Ген Хи и ее муж Чан Сон Тхэк. Сейчас мы имеем такую же ситуацию. Дочь в этой конфигурации преемник, а сестра — нечто вроде фактического вице-президента», — заявил профессор.

Ланьков подчеркнул, что сценарий смены власти в КНДР будет вполне понятным — вариации возможны лишь в степени драматичности этого процесса.

«Со временем дочку, которой сейчас 14 лет, официально провозгласят наследницей, назначат на какие‑то почетные государственные посты. После этого ее тетя в той или иной степени уйдет в тень. Это может иметь драматический характер: ее могут довольно жестко отстранить. А может, все произойдет очень мило и по‑семейному: возможно и то, и другое», — подытожил ученый.

