Ким Чен Ына переизбрали на главный пост КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Журналисты отметили, что к такому решению пришло Верховное Народное Собрание КНДР на I сессии, которая является первой деятельностью ВНС пятнадцатого созыва.

Ким Чен Ын, как уточняется в материале, был объявлен верховным лидером КНДР, руководителем Трудовой партии Кореи и верховным главнокомандующим Корейской народной армии в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира.

Ранее Трудовая партия КНДР одержала уверенную победу на парламентских выборах, получив поддержку 99,93% проголосовавших граждан. Явка избирателей составила 99,99%.

До этого Ким Чен Ын лично опробовал новейшую боевую технику и взял с собой на полигон дочь. Они прокатились на танке во время масштабных наступательных учений, которые должны продемонстрировать миру возросшую мощь северокорейской армии. Лидер КНДР подчеркнул, что разработка ключевых технологий для этой машины заняла семь лет, и теперь она оснащена интегрированной системой управления огнем, средствами электронной борьбы и управляемыми ракетами.