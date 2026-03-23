23 марта 2026 в 01:38

Ким Чен Ына переизбрали на главный пост КНДР

Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Журналисты отметили, что к такому решению пришло Верховное Народное Собрание КНДР на I сессии, которая является первой деятельностью ВНС пятнадцатого созыва.

Ким Чен Ын, как уточняется в материале, был объявлен верховным лидером КНДР, руководителем Трудовой партии Кореи и верховным главнокомандующим Корейской народной армии в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира.

Ранее Трудовая партия КНДР одержала уверенную победу на парламентских выборах, получив поддержку 99,93% проголосовавших граждан. Явка избирателей составила 99,99%.

До этого Ким Чен Ын лично опробовал новейшую боевую технику и взял с собой на полигон дочь. Они прокатились на танке во время масштабных наступательных учений, которые должны продемонстрировать миру возросшую мощь северокорейской армии. Лидер КНДР подчеркнул, что разработка ключевых технологий для этой машины заняла семь лет, и теперь она оснащена интегрированной системой управления огнем, средствами электронной борьбы и управляемыми ракетами.

Жизнь не сахар: как легко и быстро победить зависимость от сладкого
Жителям Подмосковья рассказали, как получить бесплатную парковку
Овечкин высказался о достижении 1000 голов в НХЛ
ФСБ обнародовала архивы о выдающемся контрразведчике из «Смерш»
Ким Чен Ына переизбрали на главный пост КНДР
Иран пригрозил асимметричным ответом на угрозы критической инфраструктуре
Дмитриев прокомментировал отсутствие нефти и газа у ЕС из-за русофобии
SHOT сообщил о «глухих и басовитых» взрывах в Ленобласти
В Петербурге под машиной кандидата в депутаты нашли подозрительный предмет
Учителей в Одессе стали проверять на соблюдение языкового закона
Отстраненный комбриг ВСУ хочет перебраться к семье в США
Ошибки в трудовой книжке могут лишить россиян части пенсии
Два российских аэропорта ввели работу по согласованию
Метеорит пробил крышу жилого дома
Бело-голубая машина буксует: «Зенит» обыграл «Динамо» в 22-м туре РПЛ
Маркетплейсам в России хотят запретить влиять на цены
Назван лидер выборов в парламент Словении
Иран раскрыл цели своих следующих атак
Тюрьма, две семьи: как жил и умер исполнитель роли Бендера Арчил Гомиашвили
«Азов» посоветовал бойцам ВСУ дезертировать
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

