https://static.news.ru/photo/0a511eda-4bd8-11ea-a173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/Xinhua/Global Look Press

Командир по борьбе с преступностью Таиланда Чирапхоб Пуридет прокомментировал работу стражей порядка во время стрельбы в торговом центре на северо-востоке страны. Он отметил, что беспилотные летательные аппараты сыграли решающую роль в спасении людей, которые были заблокированы в здании.

По его словам, главной задачей операции сил безопасности была эвакуация сотрудников и посетителей ТЦ. Именно благодаря дронам сотрудники правоохранительных органов смогли установить местонахождение людей и нападавшего. Граждане, которые не могли выбраться из здания, отправляли сообщения в группу отдела по борьбе с преступностью в Facebook, указывая, где они находятся. Так, один из пользователей сообщил, что злоумышленник удерживает заложников в холодильной камере.

Люди, которые оказались в ловушке в холодильной камере, послали нам сообщения, что уровень кислорода был очень низким и они задыхаются, — рассказал Пуридет.

Он уточнил, что полиции потребовалось несколько часов, чтобы начать полностью контролировать ситуацию.

Несколько раз полицейские обращались к нападавшему с просьбой сдаться. Его мать, которую привезли к месту происшествия, заявила, что с её сыном бессмысленно разговаривать, так как у него депрессия, передаёт The Bangkok Post.

Ранее NEWS.ru писал, что таиландское правительство намерено пересмотреть меры по контролю за оружием во всех военных частях из-за произошедшей трагедии со стрельбой в торговом центре.

8 февраля 32-летний капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма убил своего командира и ещё двух человек в военном лагере, угнал автомобиль и приехал к торговому центру. По пути он стрелял в прохожих. В здании военный открыл огонь, ранив несколько десятков человек. По новым данным, в результате происшествия не менее 30 человек погибли, ещё 58 получили ранения.