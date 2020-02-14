https://static.news.ru/photo/960d24f6-4f38-11ea-a1a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Wei/Xinhua/Global Look Press

Авиакомпании Китая резко сократили маршрутную сеть из-за распространения коронавируса. В настоящий момент полёты не совершают около двух третей самолётов организаций КНР.

Причиной стало падение пассажиропотока, вызванное жёсткими ограничениями властей страны, передаёт Financial Times. Всего лайнеры китайских компаний перевезли 10,21 млн пассажиров с 27 января — это на 70% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Транспортные средства в среднем не заполняются и наполовину.

По мнению аналитиков, мелкие авиакомпании могут оказаться под угрозой разорения при затягивании эпидемии.

Ранее, как писал NEWS.ru, лидер КНР Си Цзиньпин признал, что произошедшая в стране вспышка COVID-2019 выявила недостатки. Политик отметил, что властям необходимо провести реформы в системе общественного здравоохранения.

Согласно последним данным, жертвами вспышки коронавируса в КНР стали 1,3 тысячи человек. Всего количество заболевших составляет около 65 тысяч. Победить болезнь удалось более 6,8 тысячи человек.