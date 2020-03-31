В Китае зафиксировано более полутра тысяч случаев протекания заболевания, вызванного коронавирусом, без типичных для него симптомов.
Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, всего зарегистрирован 1541 подобный случай. Такие люди могут заражать здоровых граждан.
По состоянию на 24:00 30 марта по местному времени (19:00 мск) 1541 человек с бессимптомным протеканием болезни прошел медицинское обследование, из них 205 — ввозные случаи заражения, — передаёт ТАСС сообщение комитета.
В ведомстве также отметили, что такие случаи выявляются только в ходе тестирования человека на коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал о том, что китайскими властями не зафиксировано случаев повторного инфицирования коронавирусом среди выздоровевших пациентов.