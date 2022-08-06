20 самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО Тайваня Министерство обороны Тайваня: 20 самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО острова

20 самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО Тайваня 6 августа, сообщили в министерство обороны Тайваня, передает CNN. Также отмечается, что еще 14 китайских военных кораблей провели учения в водах Тайваня и 14 самолетов КНР пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Наши военные передали предупреждения, развернули боевое воздушное патрулирование и корабли ВМФ, а также активировали ракетные комплексы наземного базирования в ответ на ситуацию, — говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что в Китае проведут очередные военные учения близ Тайваня. Согласно имеющимся данным, учения пройдут с 6 по 15 августа в южной части Желтого моря, также в ходе процесса будет использовано огнестрельное оружие.

Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально начались в четверг, 4 августа. Маневры стали своеобразным ответом на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Учения проходят в шести районах акватории вокруг острова.