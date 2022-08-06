Китай объявил о начале новых военных учений с боевой стрельбой

Фото: Lin Jian/XinHua/Global Look Press

Народно-освободительная армия Китая

В Китае проведут очередные военные учения, сообщает Weibo со ссылкой на Управление морской безопасности страны. Согласно имеющимся данным, учения пройдут с 6 по 15 августа в южной части Желтого моря, также в ходе процесса будет использовано огнестрельное оружие.

Бюро по безопасности на море Ляньюньган выпустило навигационное предупреждение о проведении военных учений с 6 по 15 августа, с 08:00 до 18:00 каждый день со стрельбой боевыми патронами в некоторых частях южной части Желтого моря, въезд запрещен, — говорится в сообщении.

Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально начались в четверг, 4 августа. Маневры стали своеобразным ответом на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Учения проходят в шести районах акватории вокруг острова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эти военные учения являются серьезной и неоправданной эскалацией. По его словам, Вашингтон неоднократно давал Пекину понять, что не стремится к кризису. Блинкен добавил, что Вашингтон серьезно обеспокоен действиями КНР и не поддастся на провокации китайской стороны.