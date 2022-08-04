Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня

Фото: China Military

Народно-освободительная армия Китая

Китай начал трехдневные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня, передает Global Times. Сообщается, что они пройдут в шести акваториях вокруг острова. Как следует из сообщения китайской газеты, на учениях будет применяться новая дальнобойная артиллерия, а китайские военнослужащие задействуют гиперзвуковую ракету DF-17, которую также называют «убийца авианосцев» из-за способности разгоняться до сверхзвуковой скорости, что «не оставляет противнику шанса на перехват».

Истребитель-невидимка J-20, бомбардировщик H-6K, истребитель J-11, эсминец Type 052D, корвет Type 056A и баллистическая ракета малой дальности DF-11 входят в число оружия, используемого в учениях, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что данные учения являются беспрецедентными не только из-за применения нового оружия. По предварительным данным, ракеты впервые пролетят над Тайванем, а Народно-освободительная армия Китая (НОАК) — войдет в пределы 12-мильной зоны вокруг острова.

Эксперты полагают, что учения могут быть репетицией боевых действий и дадут НОАК возможность провести полную морскую и воздушную блокаду островного государства Тем не менее, как уточняют военные аналитики, Китай не готов вступать в бой с Тайванем из-за стоящего «за его спиной союзного потенциала»: Тайбэй заручился поддержкой США, Японии и Австралии.

Ранее колумнист британской газеты Guardian Саймон Дженкинс заявил, что действия Запада на Украине и Тайване рискуют ввергнуть мир в «глобальную войну». По его мнению, обе территории «заслуживают всяческой дипломатической поддержки», однако она не должна привести к мировому вооруженному конфликту или «ядерной катастрофе».