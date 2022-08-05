Блинкен: военные учения КНР у Тайваня – серьезная эскалация

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Энтони Блинкен

Военные учения, начатые Китаем вблизи Тайваня, являются серьезной и неоправданной эскалацией, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон неоднократно давал Пекину понять, что не стремится к кризису, передает Reuters.

Блинкен добавил, что оправдания действия КНР нет. Вашингтон ими серьезно обеспокоен и не поддастся на провокации китайской стороны. Он также отметил, что американский авианосец «Рональд Рейган» будет оставаться в регионе для наблюдения за ситуацией.

Китай начал военные учения в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Маневры продлятся до 7 августа. Их цель состоит в отработке совместных действий различных родов войск для поражения условных целей в близлежащих и дальних районах. В Пекине заявили, что учения заставили авианосец США «Рональд Рейган», подошедший к острову в первы дни августа, отойти на несколько сотен километров.

Ранее Бликен назвал учения КНР «вопиющей провокацией». По его мнению, Пекин таким образом стремится запугать не только Тайвань, но и соседние страны.

Пелоси, в свою очередь, призвала Китай остановить учения. При этом она заявила, что КНР не удастся изолировать Тайвань и помешать его посещению официальными лицами США.