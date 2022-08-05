Пелоси выступила против китайских учений близ Тайваня Пелоси потребовала от Пекина «незамедлительно» прекратить пуски ракет близ Тайваня

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на военные учения Китая близ Тайваня, передает Axios. Она заявила, что Пекину не удастся ни изолировать остров, ни помешать официальным лицам США посещать Тайбэй. Также она потребовала остановить военные учения вокруг Тайваня.

Китайским властям следует незамедлительно прекратить военные учения и пуски ракет близ Тайваня, — сказала Пелоси.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegrame в ответе на это отметила, что риторика Пелоси говорит о том, что ей «понравилось» то, с чем в Китае сравнили американскую демократию.

Ей, видимо, понравилось, как накануне МИД КНР сравнил ее демократию с халатом, по которому ползают вши: Он может выглядеть роскошным издалека, но не выдерживает близкого рассмотрения. Думаю, скоро Поднебесная обогатит мир насекомых сравнениями, — написала Захарова.

Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Его сопровождали истребители ВВС острова. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.

МИД Китая вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему решительный протест в связи с визитом высокопоставленного американского политика на остров, который Пекин считает своей провинцией.