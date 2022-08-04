Япония выразила протест Китаю из-за упавших близко к границам страны ракет Минобороны Японии выразило протест Китаю из-за упавших близко к границам страны ракет

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Япония выразила протест Китаю из-за пяти ракет, запущенных в ходе учений китайских ВМС и упавших недалеко от японских границ, заявил министр обороны страны Нобуо Киси. По его словам, которые приводит агентство Kyodo, снаряды упали в исключительной экономической зоне Японии, что стало первым подобным случаем.

Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей, — сказал Киси.

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая приступила к маневрам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива. Пролет авиации связали с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Кроме того, власти Китая отменили запланированную встречу глав МИД КНР и Японии вследствие заявления лидеров стран G7 по ситуации на Тайване, которые назвали реакцию Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси «эскалационной» и способной усилить напряженность в регионе. В ответ на это официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что обвинения в сторону Китая безосновательны, а Япония, страны G7 и Евросоюз выдают черное за белое.