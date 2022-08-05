Военные учения КНР заставили авианосец США отойти от Тайваня

Фото: MC2 Erica Bechard/Keystone Press Agency/Global Look Press

авианосец класса «Нимиц» USS Ronald Reagan

Авианосец США «Рональд Рейган» отошел от Тайваня на значительное расстояние в связи с масштабными учениями войск КНР, пишет South China Morning Post. Маневры, ставшие ответом на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, стартовали 4 августа.

Профессор Академии национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК), генерал-майор Мэн Сянцин отметил, что авианосная группа США, подошедшая к острову 2-3 августа, теперь удалилась на «несколько сотен километров».

Учения НОАК проходят в шести районах в акватории вокруг Тайваня. Они продлятся до 7 августа. Их цель состоит в отработке совместных действий различных родов войск для поражения условных целей в близлежащих и дальних районах.

Ранее сообщалось, что США решили перенести испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во избежание напряженности в отношениях с Китаем. При этом в Белом доме заявили, что США демонстрируют поведение «ответственной ядерной державы» на фоне «дестабилизирующих ситуацию военных учений» Китая вокруг Тайваня.