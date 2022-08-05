В США назвали провокационной реакцию КНР на визит Пелоси на Тайвань Блинкен: реакция Китая на визит Пелоси на Тайвань вопиюще провокационная

Фото: Makoto Lin/Taiwan Presidential/Global Look Press

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе

В Госдепартаменте США дали оценку реакции Китая на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Глава ведомства Энтони Блинкен назвал ее «вопиюще провокационной», передает Reuters.

Он также добавил, что Пекин стремится запугать начаты военными учениями не только Тайвань, но и соседние страны. При этом Вашингтон, по словам Блинкена, наоборот, стремится восстановить спокойствие в сложившейся ситуации и поддержать своих союзников.

Ранее сообщалось, что Китай начал масштабные военные учения в районе Тайваня ответ на визит Пелоси. Маневры продлятся до 7 августа. Они заставили авианосец США «Рональд Рейган» отойти от острова на значительное расстояние. Кроме того, учения обеспокоили страны «Большой семерки».

В МИД КНР визит Пелоси назвали «вульгарной комедией». В ведомстве предупредили, что она может привести к серьезным последствиям для США.