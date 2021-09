Продался Кремлю или верен США? За что мир любит и ненавидит Оливера Стоуна

Снимать кино Оливер Стоун учился у самого Мартина Скорсезе в Нью-Йоркском университете. Однако этому предшествовали участие в войне во Вьетнаме в 1967-м, два ранения и несколько боевых наград. Его первый киноопыт вполне ожидаемо связан с войной: короткометражный фильм «Последний год во Вьетнаме». А несомненным шедевром в его карьере считают первую картину из вьетнамской трилогии «Взвод» (1986 год). Автобиографичный фильм, определивший творчество Стоуна на годы вперёд, до сих пор является его главной визитной карточкой.

Войну во Вьетнаме Стоун покинул, но всю жизнь продолжает другую — информационную. Режиссёр считает важным с помощью своих работ раскрывать правду, доносить до людей сведения, которые в медиапространстве могут теряться или трансформироваться до неузнаваемости.

В один год с фильмом «Взвод» вышла картина Стоуна «Сальвадор», которая положила начало становлению левых политических взглядов режиссёра. Уже тогда он открыто заявлял о своей гражданской позиции, активно используя творчество в качестве инструмента самовыражения. В ленте «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» 1991 года можно чётко проследить недоверие автора к американским властям, которое осталось и по сей день. Стоун обвиняет СМИ в передёргивании фактов и считает, что американское общество недостаточно осведомлено о происходящем в мировой политической повестке.

Вне политики Стоун — признанный гений режиссуры и сценарного дела. Однако там, где творчество и политика пересекаются, оказывается много критиков. На родине режиссёра прозвали русофилом и американофобом за тесные контакты с российской верхушкой, а в России обвиняют в том, что он продался власти. Сам Стоун не считает нужным оправдываться, поскольку снимает кино «для умных».

В 2017 году вышел четырёхсерийный документальный фильм Оливера Стоуна о российском президенте Владимире Путине. На автора обрушился гнев патриотов-консерваторов из Америки. По его словам, многие соотечественники не захотели смотреть «Интервью с Путиным», посчитав автора предателем. На самом деле, как заверяет сам Стоун, свой документальный фильм о российском лидере он снимал, чтобы дать возможность Путину высказаться ещё раз. «Его слова вырывают из контекста», — объяснял режиссёр.

Стоун назвал свой фильм призывом к миру в разгар второй холодной войны. Режиссёр считает, что США и Россия не должны воевать, поскольку боевые действия между двумя крупными державами будут контрпродуктивны. Он признался, что реакция американцев на «Интервью с Путиным» его разочаровала, хотя во Франции, Италии и Германии работу встретили хорошо.

В России фильм Стоуна о Путине приняли неоднозначно. Одни благодарили за смелость, отмечая, что «Оскара» режиссёру «больше не видать», а другие критиковали, предположив, что фильм заказной.

Недоверие американского зрителя к Стоуну можно легко объяснить после фильмов «Интервью с Путиным», «Сноуден» и готовящегося проекта «Назарбаев» о бывшем президенте Казахстана. Стоун активно напоминает миру о роли СССР во Второй мировой войне и отрицает заявления об угрозе со стороны Кремля. По словам режиссёра, американцы не понимают, что «русские пожертвовали собой и спасли нас». При этом молодое поколение в США и вовсе не знает о событиях Второй мировой войны, не говоря уже об исходе боевых действий, отмечает он.

Российский режиссёр рассказал, что лично знаком со Стоуном. Они встретились в 1993 году на первом Шанхайском кинофестивале, где оба выступали в качестве членов жюри. Шахназаров назвал Стоуна обаятельным и весёлым человеком, с которым он провёл много времени «за рюмкой вина».