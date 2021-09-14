Продался Кремлю или верен США? За что мир любит и ненавидит Оливера Стоуна

15 сентября 75-летний юбилей отмечает американский кинорежиссёр, сценарист и обладатель трёх премий «Оскар» Оливер Стоун. Пройдя войну во Вьетнаме и прославившись фильмами «Взвод», «Александр», «Лицо со шрамом», Стоун стал одной из крупнейших фигур в мире современного кинематографа. Кроме творческих талантов режиссёр известен своей активной гражданской позицией. Одни называют его русофилом, другие — настоящим патриотом Соединённых Штатов. Кем считает себя сам Стоун, почему он взял интервью у Владимира Путина и как пил вино с Кареном Шахназаровым на кинофестивале в Шанхае, — в материале NEWS.ru.

Война во Вьетнаме, Мартин Скорсезе и левачество

Снимать кино Оливер Стоун учился у самого Мартина Скорсезе в Нью-Йоркском университете. Однако этому предшествовали участие в войне во Вьетнаме в 1967-м, два ранения и несколько боевых наград. Его первый киноопыт вполне ожидаемо связан с войной: короткометражный фильм «Последний год во Вьетнаме». А несомненным шедевром в его карьере считают первую картину из вьетнамской трилогии «Взвод» (1986 год). Автобиографичный фильм, определивший творчество Стоуна на годы вперёд, до сих пор является его главной визитной карточкой.

Войну во Вьетнаме Стоун покинул, но всю жизнь продолжает другую — информационную. Режиссёр считает важным с помощью своих работ раскрывать правду, доносить до людей сведения, которые в медиапространстве могут теряться или трансформироваться до неузнаваемости.

Он выдающийся мастер, безусловно. Особенно картина «Взвод». Я под большим впечатлением был и всегда, когда есть возможность, пересматриваю. Это мощное кино. Он, конечно, один из крупнейших современных мастеров кино. Очень талантливый человек. Что ещё вызывает уважение, так это его яркая гражданская позиция. А в Америке это не так просто. Если кто-то думает, что на это не обращают внимания в Америке, то они ошибаются. Он настоящий патриот Америки с большими нравственными правилами, — рассказал в беседе с NEWS.ru российский кинорежиссёр Карен Шахназаров.

В один год с фильмом «Взвод» вышла картина Стоуна «Сальвадор», которая положила начало становлению левых политических взглядов режиссёра. Уже тогда он открыто заявлял о своей гражданской позиции, активно используя творчество в качестве инструмента самовыражения. В ленте «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» 1991 года можно чётко проследить недоверие автора к американским властям, которое осталось и по сей день. Стоун обвиняет СМИ в передёргивании фактов и считает, что американское общество недостаточно осведомлено о происходящем в мировой политической повестке.

Кадр из фильма «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» kinopoisk.ru

«Интервью с Путиным» и обвинения в пропаганде

Вне политики Стоун — признанный гений режиссуры и сценарного дела. Однако там, где творчество и политика пересекаются, оказывается много критиков. На родине режиссёра прозвали русофилом и американофобом за тесные контакты с российской верхушкой, а в России обвиняют в том, что он продался власти. Сам Стоун не считает нужным оправдываться, поскольку снимает кино «для умных».

В 2017 году вышел четырёхсерийный документальный фильм Оливера Стоуна о российском президенте Владимире Путине. На автора обрушился гнев патриотов-консерваторов из Америки. По его словам, многие соотечественники не захотели смотреть «Интервью с Путиным», посчитав автора предателем. На самом деле, как заверяет сам Стоун, свой документальный фильм о российском лидере он снимал, чтобы дать возможность Путину высказаться ещё раз. «Его слова вырывают из контекста», — объяснял режиссёр.

В чём проблема левачества? Леваки — это люди, которые воспринимают общую канву и не видят деталей, не вникают в тонкости чего-то. Вот Оливер Стоун поверил, что современная Россия — это Россия Путина, незаслуженно обижаемая, понукаемая, обвиняемая во всех смертных грехах. И он решил рассказать, что это совсем не так. Желая или не желая, сознательно или несознательно, но он все-таки стал орудием пропаганды в руках Кремля, — высказался на сайте «Кавказ. Реалии» тележурналист Владимир Сухой.

Стоун назвал свой фильм призывом к миру в разгар второй холодной войны. Режиссёр считает, что США и Россия не должны воевать, поскольку боевые действия между двумя крупными державами будут контрпродуктивны. Он признался, что реакция американцев на «Интервью с Путиным» его разочаровала, хотя во Франции, Италии и Германии работу встретили хорошо.

В Америке, конечно, он мне не сослужил хорошей службы. В Штатах истерическое недоверие к России и клеветническое отношение к Путину. Это очень грустно. Потому что мы могли бы быть партнёрами. Смешно смотреть, сколько денег США тратят на то, чтобы защититься от России. Это просто верх глупости, — рассказывал Стоун.

В России фильм Стоуна о Путине приняли неоднозначно. Одни благодарили за смелость, отмечая, что «Оскара» режиссёру «больше не видать», а другие критиковали, предположив, что фильм заказной.

Это абсолютный выбор каждого художественного деятеля. Судя по его игровому кино, Стоун очень склонен к документалистике, к актуальности. Поэтому это вполне нормально. Многие современные режиссёры обращаются к документалистике и поэтому касаются политических тем. Стоун, видимо, образованный человек. Президент России — известный политический деятель мирового уровня, поэтому, если у Стоуна есть желание внедряться в мировую политику, почему бы ему не поговорить с президентом страны, — высказался в разговоре с NEWS.ru режиссёр Александр Сокуров.

Стоун, Шахназаров и рюмка вина

Недоверие американского зрителя к Стоуну можно легко объяснить после фильмов «Интервью с Путиным», «Сноуден» и готовящегося проекта «Назарбаев» о бывшем президенте Казахстана. Стоун активно напоминает миру о роли СССР во Второй мировой войне и отрицает заявления об угрозе со стороны Кремля. По словам режиссёра, американцы не понимают, что «русские пожертвовали собой и спасли нас». При этом молодое поколение в США и вовсе не знает о событиях Второй мировой войны, не говоря уже об исходе боевых действий, отмечает он.

Видимо, это его потребность как человека, как гражданина. У него непростая жизнь, он ветеран вьетнамской войны. Он человек, который знает цену жизни. И если он занимается этим, значит, это его убеждения. И правильно делает, потому что с его влиянием, с его авторитетом он оказывает влияние на общественное мнение и в Америке, и у нас, вообще в мире. Это вызывает только уважение, — заявил NEWS.ru Карен Шахназаров.

Российский режиссёр рассказал, что лично знаком со Стоуном. Они встретились в 1993 году на первом Шанхайском кинофестивале, где оба выступали в качестве членов жюри. Шахназаров назвал Стоуна обаятельным и весёлым человеком, с которым он провёл много времени «за рюмкой вина».

(2/3) Call #Nazarbayev what you want -- dictator, strongman, tyrant, founder, youâll find him to be a modest man explaining the #Soviet Empireâs demise and his important countryâs transition to an independent nation, including its disposal of its nuclear weaponry. pic.twitter.com/ihV3Hd41e7 — Oliver Stone (@TheOliverStone) July 4, 2021

Во время одного из застолий на кинофестивале Стоун подшутил над Шахназаровым после просмотра российской картины. «Ну что, это твоё хвалёное российское кино?» — спросил американец, а Шахназаров лишь посмеялся, поскольку фильм, название которого он не помнит, «был действительно слабым».

Я бы не сказал, что Стоун произвёл впечатление русофила. Думаю, он и не является таковым. Он американец до мозга костей, это видно. Видно, что он любит Америку. Это его жизнь и судьба. Мне кажется, он просто видит недостатки США и хочет их исправить. Стоун — противник конфликта между Россией и Америкой, как и любой нормальный человек. Зачем эта холодная война бесконечная? Стоун — нормальный, очень здравомыслящий человек. Я не думаю, что это связано с его какой-то особой любовью к России. Просто это его чувство справедливости и знание, что такое война. Он-то прошёл войну. Отсюда и идёт его гражданская позиция, — высказался Шахназаров.

Гендиректор «Мосфильма» отметил, что искусство является частью политики и что творческие люди, в особенности те, кто, как и Стоун, обладают влиянием, могут представлять опасность. Именно поэтому, считает Шахназаров, их пытаются устранить дискредитирующими заявлениями, что «художникам не стоит лезть в политику».