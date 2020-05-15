Лука Гуаданьино займётся ремейком «Лица со шрамом»

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Итальянский режиссёр Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом», впервые вышедшего в 1932 году. Кинематографист Брайан Де Пальма в 1983 году выпустил свою версию картины с Аль Мачино в главной роли.

Гуаданьино известен по экранизации романа «Назови меня своим именем» и ремейку хоррора «Суспирия». Перезапуск «Лица со шрамом» уже несколько лет находится в разработке, и на место режиссёра ранее рассматривали Дэвида Эйра и Антуана Фукуа, сообщает Variety.

Новую версию сценария написали Джоэл и Итан Коэны. До них текстом занимались несколько авторов, среди которых Джонатан Херман.

Как писал NEWS.ru, австралийский актёр Рассел Кроу исполнит роль в ремейке французского криминального фильма «Пророк», который был снят режиссёром Жаком Одиаром. Новую ленту поставит британский музыкант и режиссёр Эндрю Онвуболу, известный как рэпер Rapman.