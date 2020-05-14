Рассел Кроу сыграет в ремейке французской криминальной драмы «Пророк»

Австралийский актёр Рассел Кроу исполнит роль в ремейке французского криминального фильма «Пророк», который был снят режиссёром Жаком Одиаром.
Новый фильм
Лента расскажет о молодом заключённом, попадающем под влияние криминального авторитета, которого сыграет Кроу. Получив опыт, преступник организовывает банду и свергает своего наставника, после чего занимает его место рядом с русскими и итальянскими бандитами.
Сейчас идут поиски исполнителя главной роли. Продюсеры надеются найти для этого неизвестного актёра.
Как писал NEWS.ru, компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу. Мировая премьера намечена на 1 июля.
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