Рассел Кроу сыграет в ремейке французской криминальной драмы «Пророк»

https://static.news.ru/photo/d104a806-95d6-11ea-afd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Австралийский актёр Рассел Кроу исполнит роль в ремейке французского криминального фильма «Пророк», который был снят режиссёром Жаком Одиаром.

Новый фильм поставит британский музыкант и режиссёр Эндрю Онвуболу, известный как рэпер Rapman, сообщает Variety. Сценарий напишет Деннис Лихейн, выступивший соавтором картины «Остров проклятых» Мартина Скорсезе.

Лента расскажет о молодом заключённом, попадающем под влияние криминального авторитета, которого сыграет Кроу. Получив опыт, преступник организовывает банду и свергает своего наставника, после чего занимает его место рядом с русскими и итальянскими бандитами.

Сейчас идут поиски исполнителя главной роли. Продюсеры надеются найти для этого неизвестного актёра.

Как писал NEWS.ru, компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу. Мировая премьера намечена на 1 июля.