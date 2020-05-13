Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

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Компания Solstice Studios опбуликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу. Мировая премьера намечена на 1 июля.

Картина стала первой в текущем расписании ближайших релизов в США, сообщает The Hollywood Reporter. Режиссёром проекта выступил немец Деррик Борте.

По сюжету триллера, женщина по имени Рэйчел сталкивается на дороге с мужчиной, которого она обогнала на светофоре. Незнакомец начинает преследовать её. Он нападает как на неё саму и на её знакомых.

Как писал NEWS.ru, компания Universal Pictures опубликовала трейлер комедийного фильма «Король Стейтен-Айленда» режиссёра Джадда Апатоу, известного по работе над картинами «Сорокалетний девственник» и «Немножко беременна». Премьера состоится 12 июня в Сети.