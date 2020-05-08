Вышел трейлер комедии «Король Стейтен-Айленда»

Компания Universal Pictures опубликовала трейлер комедийного фильма «Король Стейтен-Айленда» режиссёра Джадда Апатоу, известного по работе над картинами «Сорокалетний девственник» и «Немножко беременна». Премьера состоится 12 июня в Сети.
Главную роль исполнил актёр из юмористического шоу Saturday Night Live Пит Дэвидсон, также широко известный как бывший жених певицы Арианы Гранде. Ролик
Изначально премьера фильма должна была состояться на фестивале South By Southwest, но событие решили не проводить в 2020 году из-за COVID-19. Прокат самой картины в кинотеатрах пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. отказалась от проката нового мультфильма «Скуби-Ду» в кинотеатрах. Теперь премьера состоится в онлайн-сервисах в изначально обозначенную дату — 15 мая.
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