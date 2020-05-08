Вышел трейлер комедии «Король Стейтен-Айленда»

https://static.news.ru/photo/73b1fdd8-911d-11ea-9703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Король Стейтен-Айленда»/kinopoisk.ru

Компания Universal Pictures опубликовала трейлер комедийного фильма «Король Стейтен-Айленда» режиссёра Джадда Апатоу, известного по работе над картинами «Сорокалетний девственник» и «Немножко беременна». Премьера состоится 12 июня в Сети.

Главную роль исполнил актёр из юмористического шоу Saturday Night Live Пит Дэвидсон, также широко известный как бывший жених певицы Арианы Гранде. Ролик доступен на YouTube-канале Universal.

Изначально премьера фильма должна была состояться на фестивале South By Southwest, но событие решили не проводить в 2020 году из-за COVID-19. Прокат самой картины в кинотеатрах пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. отказалась от проката нового мультфильма «Скуби-Ду» в кинотеатрах. Теперь премьера состоится в онлайн-сервисах в изначально обозначенную дату — 15 мая.