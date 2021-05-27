Церемонию вручения «Оскара» перенесли на месяц

https://static.news.ru/photo/141de1ae-a637-11eb-a42f-96000091f725_660.jpg Фото: .oscars.org

Дата 94-й церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар» перенесена с 27 февраля на 24 марта 2022 года. Об этом сообщается на её сайте.

По информации киноакадемии, 21 декабря 2021 года будет представлен список фильмов, вошедших в шорт-лист премии, а 8 февраля объявят номинантов на получение «Оскара» во всех категориях.

В следующем году в силе останутся изменения требований к участникам, принятые из-за пандемии коронавируса. Так, к церемонии будут допущены фильмы, вышедшие на онлайн-платформах, а не только на больших экранах.

В киноакадемии отмечают, что дата проведения церемонии вновь может измениться, однако причину возможного переноса не уточнили.

В 2021 году вручение «Оскара» также перенесли практически на 2 месяца: с 28 февраля на 25 апреля. Решение было принято из-за пандемии коронавируса и карантинных мер, действовавших в США. По словам организаторов, из-за ограничений компании не успевали выпустить свои фильмы в необходимые для участия в борьбе за награду сроки.

Ранее стало известно, что премию «Грэмми» станут вручать по новым правилам.