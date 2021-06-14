«Ленфильм» отметил юбилей Александра Сокурова ретроспективами

https://static.news.ru/photo/59a25890-cdb0-11eb-82fa-96000091f725_660.jpg Александр Сокуров Фото: kremlin.ru

Кинотеатр «Ленфильм» в Санкт-Петербурге запустил в понедельник, 14 июня, ретроспективу фильмов выдающегося российского режиссёра, сценариста и художника Александра Сокурова. Деятелю культуры исполнилось 70 лет.

Таким образом кинотеатр отметил юбилей режиссёра. Однако, несмотря на то что день рождения был вчера, на фильмы успеть ещё можно. 21 июня в «Ленфильме» покажут «Альтовую сонату» (1981), а 28 июня — посвящённую памяти Андрея Тарковского документальную ленту «Московская элегия» (1988).

Ретроспективы будут идти и в июле. 5-го числа покажут фильм «И ничего больше» (1988), 12 июля зрители увидят фильм «Спаси и сохрани» (1989). Кроме того, сам Сокуров представит документальные фильмы 14 июля. Это будут «Восточная элегия» (1996) и «Элегия из России» (1992).

Выставка официально закроется 29 августа. В этот день впервые покажут подряд «все фильмы тетралогии власти»: «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст». Показ пройдёт одним сеансом.

Александр Сокуров по праву является всемирно признанным мастером отечественного кино. В его фильмографии — более полусотни художественных и документальных картин. Одно из главных созданий Сокурова — «тетралогия власти»: «Молох» о Гитлере, «Телец» о Ленине, «Солнце» о японском императоре Хирохито и «Фауст», вольная интерпретация Гёте, — итоговый фильм, сцепивший четыре «главы» в единый философский кинороман.