Вышел трейлер нового триллера Мартина Скорсезе и Пола Шредера

Американская кинокомпания Focus Features опубликовала на своём YouTube-канале трейлер нового триллера «Холодный расчёт». Над картиной в качестве сопродюсера работает сицилийский режиссёр Мартин Скорсезе, известный благодаря таким картинам, как «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит» и «Ирландец». Режиссурой и сценарием занимается номинант на «Оскар» Пол Шредер.
Сюжет картины
В российских кинотеатрах премьера триллера «Холодный расчёт» состоится 16 сентября.
Ранее сообщалось о работе Скорсезе над киномюзиклом, посвящённым жизни композитора Джорджа Гершвина.