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Вышел трейлер нового триллера Мартина Скорсезе и Пола Шредера

11:15, 28 июля 2021
Вышел трейлер нового триллера Мартина Скорсезе и Пола Шредера Фото: Focus Features
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Американская кинокомпания Focus Features опубликовала на своём YouTube-канале трейлер нового триллера «Холодный расчёт». Над картиной в качестве сопродюсера работает сицилийский режиссёр Мартин Скорсезе, известный благодаря таким картинам, как «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит» и «Ирландец». Режиссурой и сценарием занимается номинант на «Оскар» Пол Шредер.

Сюжет картины повествует о картёжнике с тёмным прошлым Уильяме Телле (Оскар Айзек), который пытается заработать и прославиться с помощью своего умения играть в покер. Внезапно герой объединяется с неким Сирком (Тай Шеридан), чтобы отомстить общему врагу (Уиллем Дефо).

В российских кинотеатрах премьера триллера «Холодный расчёт» состоится 16 сентября.

Ранее сообщалось о работе Скорсезе над киномюзиклом, посвящённым жизни композитора Джорджа Гершвина.

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