Путин назвал российскую армию уникальной

Президент РФ Владимир Путин считает вооружённые силы страны уникальными по многим направлениям, они оснащены современными видами техники и вооружений. Также российский лидер призвал, чтобы доходы военных повышались регулярно. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что и военнослужащие должны чувствовать комфорт и заботу со стороны властей.

Сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям является уникальной, это знает весь мир, — заявил Путин на совещании с правительством и руководством партии «Единая Россия».

По его словам, армия должна «находиться в надёжных руках», а Минобороны активно занимается повышением комфорта военных и прочими вопросами и продолжит делать это в будущем. Путин также обратился к главе ведомства Сергею Шойгу с просьбой обратить внимание на выплаты военным пенсионерам.

Кроме того, президент выступил за то, чтобы доходы военных в стране повышались регулярно. По его мнению, это нужно делать в соответствии с экономической ситуацией в стране. Он отметил, что есть вопросы, которые нужно обдумать.

Ранее Путину показали первых боевых роботов в российской армии. Новейшие разработки, которые задействованы в совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021», представил президенту глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.