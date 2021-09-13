Путину показали российских боевых роботов

Президенту России Владимиру Путину показали первых боевых роботов в российской армии. Новейшие разработки, которые задействованы в совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021», представил президенту глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает URA.RU.
Вот оранжевые кружочки, Владимир Владимирович, видите? Это первое подразделение боевых роботов. Вооружены достаточно серьёзно. Дальность управления — до трёх километров. На каждом по четыре ПТУРа, — рассказал министр во время учений.
Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Он объяснил, что предложения по развитию Сибири сформируют уже этой осенью и отправят на ознакомление президенту РФ Владимиру Путину. Шойгу считает, что новые города притянут соотечественников из-за рубежа.