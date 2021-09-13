Путину показали российских боевых роботов

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Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» на учениях «Запад-2021» нанесли групповой ракетный удар по условному противнику с расстояния в 50 километров. Целями были командный пункт и другие критически важные объекты. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер-М». Удар по выявленным целям наносился как квазибаллистическими, так и крылатыми ракетами, — заявили в Минобороны. Площадь поражения боевой...