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17 июля 2026 в 10:35

В Китае стартовал первый в мире турнир по боям роботов-гуманоидов

Фото: urkl.ru
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Первый международный турнир по боям человекоподобных роботов Ultimate Robot Knockout Legend стартовал в китайском городе Шэньчжэне, сообщается на официальном сайте URKL. В рамках соревнований 32 команды сражаются на гуманоидных роботах модели T800.

Впервые в мире URKL открывает двери для массового зрителя. Лучшие команды, профессиональная система судейства, несколько роботов T800 сражаются на реальной арене, — рассказали организаторы.

Поскольку роботы-бойцы одинаковые по «железу», команды соревнуются в их настройке, в том числе сами пишут программное обеспечение для управления, алгоритмы движений и стратегии. Турнир будет идти в течение года. Призовой фонд составляет 10 млн юаней (около 115 млн рублей).

Ранее в Москве в стенах Пушкинской библиотеки впервые в России состоялась официальная церемония бракосочетания двух гуманоидных роботов. Две машины дали согласие на совместный союз, после чего робот-невеста исполнила танец под песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой.

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