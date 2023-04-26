Власти ЮАР взяли обратно свои слова о выходе из МУС Администрация президента ЮАР опровергла планы по выходу страны из МУС

ЮАР не планирует выходить из Международного уголовного суда (МУС), приводит сообщение администрации президента Agence France-Presse (AFP). Руководство Южно-Африканской республики отметило, что ранее озвученная информация о выходе государства из под юрисдикции суда была «ошибочным комментарием».

Администрация президента хотела бы уточнить, что ЮАР остается подписантом Римского статута <...>. Это уточнение последовало после ошибочного комментария на пресс-конференции АНК, — указано в сообщении.

25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страна выйдет из Международного уголовного суда (МУС) по решению правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК). По словам главы государства, решение принято в связи с «определенными ситуациями». О чем именно идет речь, президент не уточнил.

До этого Bloomberg сообщило, что правительство ЮАР и правящая партия в преддверии саммита БРИКС рассматривают варианты, позволяющие избежать исполнения ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента России Владимира Путина.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В суде заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».