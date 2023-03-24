СМИ: ЮАР ищет способ не арестовывать Путина по ордеру МУС Bloomberg: власти ЮАР ищут способы не исполнять ордер МУС на арест Путина

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Правительство ЮАР и правящая партия Африканский национальный конгресс в преддверии саммита БРИКС рассматривают варианты, позволяющие избежать исполнения ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию двух чиновник в МИД страны.

В агентстве отметили, что правительство ЮАР проводит консультации с юристами по актуальному вопросу. По словам источников, в стране едва ли будут арестовывать главу какого-либо государства во время его визита.

При этом в МИД ЮАР от официальных комментариев отказались.

Ранее пресс-секретарь главы южноафриканского государства Винсент Магвенья заявил, что страна осознает свои юридические обязательства перед МУС, но до саммита продолжит коммуницировать «с различными соответствующими заинтересованными сторонами».

О намерении пригласить Путина на саммит БРИКС в январе текущего года сообщил посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука.

15-й саммит БРИКС запланирован на 15 августа 2023 года. Он должен стать первым очным мероприятием в рамках организации после начала пандемии COVID-19.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке Владимира Путина на саммит БРИКС в ЮАР пока не принималось.