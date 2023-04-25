ЮАР заявила о выходе из Международного уголовного суда

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страна выйдет из Международного уголовного суда (МУС) по решению правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК), пишут «Известия». По словам главы государства, решение принято в связи с «определенными ситуациями». О чем именно идет речь, президент не уточнил.

Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям, — заявил Рамафоса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство ЮАР и правящая партия в преддверии саммита БРИКС рассматривают варианты, позволяющие избежать исполнения ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента России Владимира Путина. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что в саммите организации, предположительно, примут личное участие лидеры всех входящих в нее стран, включая Путина, который уже получил приглашение.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В суде заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».