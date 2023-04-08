В ЮАР приготовились принять Путина на саммите БРИКС Шерпа Суклал: ЮАР готовится принять Путина в числе всех лидеров БРИКС на саммите в августе

Фото: Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

ЮАР готовится к тому, что в саммите оранизации лично примут участие лидеры всех входящих в нее стран, включая президента России Владимира Путина. Об этом РИА Новости заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. Саммит намечен на август 2023 года.

У нас есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите, — сказал Суклал.

Он также подчеркнул, что лидеры всех пяти стран будут участвовать в мероприятии лично и Россия не заявляла обратного. Суклал рассказал, что приглашение Путину направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, российский руководитель поблагодарил его. В настоящее время в стране готовятся, что «все лидеры буду присутствовать в ЮАР».

При этом ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что решение о присутствии Путина на саммите пока не принималось.

В объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Последняя заняла место председателя в начале текущего года.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие так называемый Римский статут — устав МУС — должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что правительство ЮАР и правящая партия Африканский национальный конгресс в преддверии саммита БРИКС рассматривают варианты, позволяющие избежать исполнения ордера МУС на арест Путина.