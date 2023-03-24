Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в ЮАР пока не принималось. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Нет, об этом решение пока не принималось, — сказал спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что Путину направили официальное приглашение на 15-й саммит БРИКС, который должен состояться в августе. При этом она назвала «некоторым поводом для беспокойств» ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом в связи с подозрениями в незаконном перемещении в Россию детей с неподконтрольных Украине территорий.
В администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы ранее заявили, что руководство страны осознает свои юридические обязательства перед МУС и принимает во внимание ордер на арест президента России. Пресс-секретарь главы ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что в период до саммита правительство республики продолжит взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами. Магвенья также назвал разговоры о возможном приезде Путина на августовский саммит БРИКС предположениями о «сценарии, которого может и не быть».
Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин ранее заявил, что ЮАР не может следовать указаниям об ордере МУС. По его словам, ранее, когда МУС так же выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира, он приезжал в ЮАР, где его никто не арестовал.