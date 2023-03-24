Александр Блинов

В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на саммит БРИКС в ЮАР Песков: решение о поездке Путина на саммит БРИКС в ЮАР пока не принималось

24 марта 2023 в 12:37

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

14 ноября 2019 года, президент РФ Владимир Путин выступает во время встречи лидеров стран БРИКС