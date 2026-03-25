25 марта 2026 в 06:45

Врач рассказала об опасном влиянии антидепрессантов на ЖКТ

Гастроэнтеролог Павлова: прием антидепрессантов повышает риск кровотечений в ЖКТ

Прием антидепрессантов повышает риск возникновения кровотечений в желудочно-кишечном тракте, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, при длительном применении препаратов важно регулярно проходить медицинские осмотры.

Назначение антидепрессантов — всегда взвешенное решение между пользой для психики и потенциальными рисками для здоровья в целом. Наиболее распространенная группа — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, они являются «рекордсменами» по побочным эффектам со стороны ЖКТ. Наиболее опасное осложнение в том, что СИОЗС истощают запасы серотонина в тромбоцитах, который необходим для их агрегации, поэтому повышается риск желудочно-кишечных кровотечений, особенно у пациентов, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты, — поделилась Павлова.

Она отметила, что желудочно-кишечный тракт особенно уязвим к воздействию антидепрессантов. По словам врача, в первые две — четыре недели после начала приема препаратов у 20–30% пациентов могут возникнуть такие побочные эффекты, как тошнота и рвота. Также, предупредила специалист, возможно развитие диареи, так как избыточное количество серотонина увеличивает перистальтику кишечника и усиливает секрецию жидкости.

При применении препаратов постоянно необходимо проходить обследования. При длительном приеме у некоторых пациентов развивается парадоксальный эффект в виде снижения моторики, так как происходит «выгорание» серотониновых рецепторов в кишечнике. Серотонин-норадреналиновые ингибиторы обратного захвата самые агрессивные в отношении ЖКТ. Помимо тошноты, они оказывают сильное влияние на печень, вызывая лекарственный гепатит. Также возможна выраженная сухость слизистых, что приводит к затруднению проглатывания пищи и эрозии пищевода, — подчеркнула Павлова.

Она добавила, что трициклические антидепрессанты могут вызывать серьезные запоры, поскольку эти препараты способны снижать активность толстой кишки и приводить к задержке стула и даже кишечной непроходимости. По словам гастроэнтеролога, также наблюдается замедление метаболизма, способствующее увеличению массы тела, и нарушается отток желчи.

Ранее психиатр Василий Шуров предупредил, что антидепрессанты следует принимать только по назначению врача. По его словам, людям без психических расстройств эти препараты могут нанести вред.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
