Врач рассказала об опасном влиянии антидепрессантов на ЖКТ

Прием антидепрессантов повышает риск возникновения кровотечений в желудочно-кишечном тракте, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, при длительном применении препаратов важно регулярно проходить медицинские осмотры.

Назначение антидепрессантов — всегда взвешенное решение между пользой для психики и потенциальными рисками для здоровья в целом. Наиболее распространенная группа — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, они являются «рекордсменами» по побочным эффектам со стороны ЖКТ. Наиболее опасное осложнение в том, что СИОЗС истощают запасы серотонина в тромбоцитах, который необходим для их агрегации, поэтому повышается риск желудочно-кишечных кровотечений, особенно у пациентов, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты, — поделилась Павлова.

Она отметила, что желудочно-кишечный тракт особенно уязвим к воздействию антидепрессантов. По словам врача, в первые две — четыре недели после начала приема препаратов у 20–30% пациентов могут возникнуть такие побочные эффекты, как тошнота и рвота. Также, предупредила специалист, возможно развитие диареи, так как избыточное количество серотонина увеличивает перистальтику кишечника и усиливает секрецию жидкости.

При применении препаратов постоянно необходимо проходить обследования. При длительном приеме у некоторых пациентов развивается парадоксальный эффект в виде снижения моторики, так как происходит «выгорание» серотониновых рецепторов в кишечнике. Серотонин-норадреналиновые ингибиторы обратного захвата самые агрессивные в отношении ЖКТ. Помимо тошноты, они оказывают сильное влияние на печень, вызывая лекарственный гепатит. Также возможна выраженная сухость слизистых, что приводит к затруднению проглатывания пищи и эрозии пищевода, — подчеркнула Павлова.

Она добавила, что трициклические антидепрессанты могут вызывать серьезные запоры, поскольку эти препараты способны снижать активность толстой кишки и приводить к задержке стула и даже кишечной непроходимости. По словам гастроэнтеролога, также наблюдается замедление метаболизма, способствующее увеличению массы тела, и нарушается отток желчи.

Ранее психиатр Василий Шуров предупредил, что антидепрессанты следует принимать только по назначению врача. По его словам, людям без психических расстройств эти препараты могут нанести вред.