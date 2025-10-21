Врач раскрыла, как выявить скрытые нарушения зрения

Чтобы выявить скрытые нарушения зрения, необходимо с 18 лет осматривать внутриглазные структуры с помощью микроскопа, заявила KP.RU врач-офтальмолог Татьяна Шилова. По ее словам, также важны проверка остроты зрения и измерение внутриглазного давления.

Начиная с 18 лет даже при отсутствии каких бы то ни было жалоб рекомендуется раз в год посещать офтальмолога для профилактического осмотра. Чтобы убедиться, что у пациента нет каких-либо скрытых нарушений, нужны три основных исследования, — уточнила медик.

Ранее офтальмолог Кристина Горбачева предупредила, что привычка тереть глаза может привести к эрозии роговицы. Она отметила, что это проявляется в нечеткости зрения, ощущении песка в глазах и покраснении.